Події

16:04 10.02.2023

На Львівщині ракета влучила в об'єкт критичної енергоінфраструктури

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На Львівщині ракета влучила в об'єкт критичної енергоінфраструктури

Випущена російськими окупантами ракета влучила в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, внаслідок чого спалахнула пожежа, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці", - написав Козицький у телеграмі у п'ятницю.

За його даними, ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі.

Раніше повідомлялося, що у селі Кізлів Золочівського району Львівської області впала ракета біля автобусної зупинки і не вибухнула.

Загалом, за даними Козицького, сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю у п'ятницю дев'ять російських ракет.

Теги: #ракети #львівська_область

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