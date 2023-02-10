На Львівщині ракета влучила в об'єкт критичної енергоінфраструктури

Випущена російськими окупантами ракета влучила в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у Львівській області, внаслідок чого спалахнула пожежа, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ворог поцілив в об‘єкт критичної енергетичної інфраструктури. Почалася пожежа. На місці працюють всі служби. Масштаби ушкоджень вивчають фахівці", - написав Козицький у телеграмі у п'ятницю.

За його даними, ще одна ракета впала неподалік санаторію у Львівському районі. Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі.

Раніше повідомлялося, що у селі Кізлів Золочівського району Львівської області впала ракета біля автобусної зупинки і не вибухнула.

Загалом, за даними Козицького, сили протиповітряної оборони збили над Львівською областю у п'ятницю дев'ять російських ракет.