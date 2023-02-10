Події

15:03 10.02.2023

Кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула майже 19 тис. – Ердоган

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Кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула майже 19 тис. – Ердоган

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині сягнула 18991, повідомив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю.

"Кількість жертв землетрусу з епіцентром у турецькому Кахраманмараші сягнула 18991 людини", - наводить слова Ердогана агентство "Анадолу".

Раніше повідомлялося про 18 342 жертви та понад 74 тис. постраждалих.

Президент повідомив, що з зони лиха до інших регіонів країни було евакуйовано понад 76 тис. осіб.

Він також зазначив, що режим НС має запобігти спробам пограбувань та інших злочинів у постраждалих районах.

Також "Аль-Джазіра" повідомляє про 3 377 загиблих у Сирії, отже, загальна кількість жертв перевищила 22,3 тис.

У ніч на понеділок потужний землетрус і афтершоки, що сталися за ним, призвели до загибелі людей і значної шкоди в кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.

Теги: #жертви #туреччина #землетрус

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