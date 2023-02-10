Події

12:12 10.02.2023

ППО збила 13 ракет над Одещиною – голова ОВА

1 хв читати
ППО збила 13 ракет над Одещиною – голова ОВА

Українські сили протиповітряної оборони у п'ятницю збили в небі над Одеською областю 13 ракет, випущених російськими окупантами по території України, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Як завжди, підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет!" - написав Марченко в телеграмі.

 

Теги: #одеська_область #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:29 10.02.2023
Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

11:07 10.02.2023
У Вінниці та Львові було чути вибухи, спрацювала ППО - мери

У Вінниці та Львові було чути вибухи, спрацювала ППО - мери

10:21 10.02.2023
Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

09:06 10.02.2023
Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

Уночі ППО збила 5 із 7 "Шахедів" та 5 із 6 "Калібрів" - речник Повітряних сил ЗСУ

10:47 09.02.2023
В Одесі продовжуються роботи з ліквідації наслідків аварії на високовольтній мережі: ситуація покращилася - ОВА

В Одесі продовжуються роботи з ліквідації наслідків аварії на високовольтній мережі: ситуація покращилася - ОВА

17:28 08.02.2023
Одеса отримає додатковий обсяг електроенергії до кінця середи – "Укренерго"

Одеса отримає додатковий обсяг електроенергії до кінця середи – "Укренерго"

17:23 04.02.2023
Критична інфраструктура Одеси підключена до енергопостачання – глава "Укренерго"

Критична інфраструктура Одеси підключена до енергопостачання – глава "Укренерго"

14:46 04.02.2023
Знеструмленій через аварію в мережах Одесі передадуть газотурбінну станцію 25 МВт і генератори

Знеструмленій через аварію в мережах Одесі передадуть газотурбінну станцію 25 МВт і генератори

12:15 04.02.2023
"Укренерго" попереджає про тривалі обмеження електропостачання Одеси та прилеглих районів області через масштабну аварію в мережі

"Укренерго" попереджає про тривалі обмеження електропостачання Одеси та прилеглих районів області через масштабну аварію в мережі

11:05 04.02.2023
Одеса та частина Одеського району знеструмлені через аварію - мерія

Одеса та частина Одеського району знеструмлені через аварію - мерія

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни ракетою

Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

ОСТАННЄ

Обвинуваченому у розтраті заарештованого майна ексгендиректору СЕТАМ обрали запобіжний захід у вигляді 13,4 млн грн застави

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Терористична тактика РФ не зупинить ні Україну, ні її партнерів - Мішель

Кількість поїздів із затримкою через обстріли зросла до 11 – УЗ

Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою - ЗМІ

На Львівщині російська ракета впала біля автобусної зупинки й не вибухнула

Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника - Мінреінтеграції

У низці областей на вихідних пройде сніг, на дорогах ожеледиця, температурний фон не зміниться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА