ППО збила 13 ракет над Одещиною – голова ОВА

Українські сили протиповітряної оборони у п'ятницю збили в небі над Одеською областю 13 ракет, випущених російськими окупантами по території України, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"Противник здійснив масований ракетний удар по території України з літаків стратегічної авіації та морських носіїв крилатих ракет. Як завжди, підрозділи протиповітряної оборони Одещини відпрацювали на відмінно та збили над регіоном тринадцять ракет!" - написав Марченко в телеграмі.