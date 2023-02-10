Унаслідок ранкового ракетного удару по Харківщині 7 поранених, двоє у важкому стані – Синєгубов

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами у п'ятницю вранці, поранень дістали семеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався близько 10:30 ранку в Харківському районі, поранень дістали семеро людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.