Події

11:18 10.02.2023

Унаслідок ранкового ракетного удару по Харківщині 7 поранених, двоє у важкому стані – Синєгубов

1 хв читати
Унаслідок ранкового ракетного удару по Харківщині 7 поранених, двоє у важкому стані – Синєгубов

За попередніми даними, внаслідок ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами у п'ятницю вранці, поранень дістали семеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"За попередньою інформацією, внаслідок останнього удару окупантів, який стався близько 10:30 ранку в Харківському районі, поранень дістали семеро людей. Двоє з них у важкому стані. Дані уточнюються", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Теги: #удар #харків #поранені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:07 10.02.2023
Ворог обстріляв об'єкти критичної інфраструктури в Харкові, можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням

Ворог обстріляв об'єкти критичної інфраструктури в Харкові, можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням

07:14 08.02.2023
Росіяни завдали ракетного удару по Центральному парку в Харкові

Росіяни завдали ракетного удару по Центральному парку в Харкові

00:45 08.02.2023
Окупанти обстріляли центр Харкова, виникла пожежа

Окупанти обстріляли центр Харкова, виникла пожежа

19:58 06.02.2023
Взято під варту "народного дружинника" з Козачої Лопані, який допомагав окупантам виявляти та затримувати колишніх українських військових

Взято під варту "народного дружинника" з Козачої Лопані, який допомагав окупантам виявляти та затримувати колишніх українських військових

09:29 06.02.2023
У лікарні залишається одна з постраждалих унаслідок недільних ворожих ударів по Харкову

У лікарні залишається одна з постраждалих унаслідок недільних ворожих ударів по Харкову

14:36 05.02.2023
Пожежу на місці ранкових ракетних ударів у центрі Харкова загасили, тривають аварійно-рятувальні роботи

Пожежу на місці ранкових ракетних ударів у центрі Харкова загасили, тривають аварійно-рятувальні роботи

14:24 05.02.2023
П'ятеро цивільних постраждали унаслідок ранкових ракетних ударів по центру Харкова - голова ОВА

П'ятеро цивільних постраждали унаслідок ранкових ракетних ударів по центру Харкова - голова ОВА

11:26 05.02.2023
Кількість постраждалих унаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову збільшилася до чотирьох - голова ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову збільшилася до чотирьох - голова ОВА

09:18 05.02.2023
Зросла до трьох кількість постраждалих від ракетної атаки окупантів у Харкові

Зросла до трьох кількість постраждалих від ракетної атаки окупантів у Харкові

09:06 05.02.2023
Одна людина постраждала в результаті ракетної атаки РФ Харкова в неділю

Одна людина постраждала в результаті ракетної атаки РФ Харкова в неділю

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

Міноборони Молдови підтвердило порушення повітряного простору країни ракетою

Випущені по Україні російські ракети пролетіли над Румунією та Молдовою - Залужний

ОСТАННЄ

Обвинуваченому у розтраті заарештованого майна ексгендиректору СЕТАМ обрали запобіжний захід у вигляді 13,4 млн грн застави

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Терористична тактика РФ не зупинить ні Україну, ні її партнерів - Мішель

Кількість поїздів із затримкою через обстріли зросла до 11 – УЗ

Міноборони Румунії не підтвердило інформацію про порушення повітряного простору країни російською ракетою - ЗМІ

На Львівщині російська ракета впала біля автобусної зупинки й не вибухнула

Посла РФ у Кишиневі викликали до МЗС, щоб заявити протест у зв'язку з прольотом російської ракети над Молдовою

Глава Міненерго повідомив про влучання в тепло- та гідрогенерацію, а також високовольтну інфраструктуру в шести областях України

Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника - Мінреінтеграції

У низці областей на вихідних пройде сніг, на дорогах ожеледиця, температурний фон не зміниться

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА