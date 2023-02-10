Події

10:47 10.02.2023

Зеленський у Брюсселі зустрівся з королем Бельгії Філіппом I

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У Брюсселі відбулася аудієнція президента України Володимира Зеленського у Його Величності Короля Королівства Бельгія Філіпа I.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента в п'ятницю, глава Української держави висловив подяку Королю Філіпу, уряду Бельгії та всьому бельгійському народові за всебічну підтримку, яку Україна надає з перших днів повномасштабного вторгнення держави-агресора.

Окремо президент подякував за допомогу українським громадянам, які через російську війну були змушені тимчасово залишити Батьківщину та знайшли прихисток у Бельгії.

Зеленський також розповів про Формулу миру, яка покликана повернути справедливий мир в Україну. Президент передав фрагмент збитого в Україні російського літака "Су-25". Українські пілоти написали на ньому "Разом переможемо".

Теги: #бельгія #зеленський #філіпп

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