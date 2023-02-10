За добу ЗС України знищили близько 730 одиниць о/с противника, 3 танки, 7 артсистем, ППО та гелікоптер

Минулої доби четверга, 9 лютого, ЗСУ знищили близько 730 окупантів, 3 танки, 3 бронемашини, 7 артсистем, одну ППО, вертоліт, 3 БПЛА та 5 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, повідомили у Генеральному штабі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.02.23 орієнтовно склали особового складу – близько 135740 (+730) осіб ліквідовано, танків – 3258 (+3) од., бойових броньованих машин ‒ 6471 (+3) од., артилерійських систем – 2251 (+7) од,, РСЗВ – 463 (+0) од., засоби ППО ‒ 233 (+1) од., літаків – 295 (+0) од., гелікоптерів – 286 (+1) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1970 (+3), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5126 (+5) од., спеціальна техніка – 211 (+0)", – йдеться у ранковому зведенні.