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07:53 10.02.2023

Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

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Британія та Україна продовжують переговори про постачання Києву ракет великої дальності

Британський прем'єр Ріші Сунак не виключив, що Лондон може виконати прохання президента України Володимира Зеленського про постачання Києву ракет великої дальності, повідомило видання The Times.

"Ріші Сунак відповів на його прохання, визнавши, що "ніщо не виключено", коли йдеться про постачання Великою Британією військової допомоги", - йдеться у публікації.

Питання обговорювалося під час візиту Зеленського до Лондона раніше цього тижня. The Times пише, що відбулися обговорення, пов'язані з потенційними постачаннями протикорабельних ракет Harpoon з дальністю дії 240 км, а також крилатих ракет класу "земля-повітря" Storm Shadow з дальністю польоту близько 400 км.

При цьому видання повідомляє, що Зеленський заявив, що ракети дозволять Україні завдати удару "глибоко по (...) територіям", а "джерела в міністерстві оборони України повідомили газеті, що Київ готовий використовувати ракети для завдання удару по Криму".

"Припускається, що переговори про те, скільки ракет великої дальності Велика Британія потенційно могла б поставити, тривають, незважаючи на побоювання, що транскордонні удари можуть призвести до ескалації конфлікту", - пише The Times.

 

 

Теги: #україна #британія #переговори #ракети

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