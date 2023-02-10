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07:45 10.02.2023

США надають Києву координати для ударів з HIMARS

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США надають Києву координати для ударів з HIMARS

США та їхні союзники надають Україні координати для переважної більшості ударів із використанням передових ракетних систем, повідомляє Washington Post із посиланням на обізнані джерела.

Як заявили українські офіційні особи, вони майже ніколи не запускають снаряди HIMARS без докладних координат, наданих американськими військовими, розташованими в інших частинах Європи.

Це підтвердив і американський високопосадовець.

За його словами, "допомога у наведенні на ціль сприяє забезпеченню точності та економії обмежених запасів боєприпасів".

Він зазначив, що Україна не просить схвалення у США щодо того, куди завдавати ударів.

США надають Києву координати та точну інформацію стосовно прицілювання виключно як консультант, додав співрозмовник газети.

Збройні сили України отримали американські HIMARS у рамках західної військової допомоги.

 

 

Теги: #сша #україна #координати

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