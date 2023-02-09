Двоє людей загинуло внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва, чотирьох вдалося врятувати з-під завалів, пошукова операція триває

Двоє людей загинуло внаслідок вибуху газового балона на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва, ще чотирьох вдалося дістати з-під завалів, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі дві людини загинули. Чотирьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Вони мають ушкодження різного ступеня тяжкості. Усім надана медична допомога", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що ще двоє людей залишаються під завалами.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко повідомив, що розбір завалів і пошуково-рятувальна операція зараз тривають.