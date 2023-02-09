Події

17:41 09.02.2023

Україна ще більше потребує постачання озброєння від союзників для зупинення реваншу, яку готує Росія, – Стефанчук

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Україна ще більше потребує постачання озброєння від союзників для зупинення реваншу, яку готує Росія, – Стефанчук

Україна ще більше потребує невідкладного постачання озброєння від союзників, щоб зупинити реванш у війні, який готує Російська Федерація, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Сьогодні німецька зброя рятує життя українських людей. Німецька система IRIS збиває націлені на нас ракети, а постачання танків Leopard дозволять звільнити українські території та наших людей від російської окупації. Але щоб зупинити реванш, який готує Росія, ми ще більше потребуємо невідкладних поставок озброєння від наших союзників", – сказав спікер українського парламенту під час розмови у форматі відеоконференції з президентом бундестагу Німеччини Бербель Бас.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, Стефанчук, зокрема, наголосив на провідній ролі глави бундестагу в посиленні міжпарламентських зв'язків. Він також наголосив, що початок цього року ознаменувався позитивними зрушеннями в українсько-німецькому діалозі – насамперед щодо постачання зброї, де Німеччина зайняла лідерську позицію і стала прикладом для інших країн.

Теги: #німеччина #озброєння #стефанчук

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