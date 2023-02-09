Події

15:57 09.02.2023

Ми чуємо важливі сигнали про зброю, але потрібна конкретика – Зеленський

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Ми чуємо важливі сигнали про зброю, але потрібна конкретика – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає "важливі сигнали" про постачання зброї, проте вважає, що країні "необхідна конкретика".

"Я не маю права повертатися додому без результатів. Якщо зараз це звучить зухвало, але це прагматизм з мого боку. Жодних емоцій: щоб вижити, нам потрібні ця зброя і ці гроші", - сказав Зеленський у четвер на пресконференції в Брюсселі.

"Є важливі та позитивні сигнали щодо зброї. Я хочу, щоб сигнали перетворилися на конкретний голос, який не боїться, що його почує Росія", - сказав він.

"Нам необхідні потужна конкретика та підтримка", - заявив президент.

Теги: #україна #зброя

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