У Харківській, Херсонській та Хмельницькій областях – день без обмежень електропостачання

НЕК "Укренерго" не доводила лімітів споживання електроенергії Харківській, Херсонській, Хмельницькій областям, де на сьогодні заплановано проведення вимірювань фактичного споживання.

Як зазначається у щоденному оновленні "Укренерго" у телеграм-каналі, обмежень споживання в цих областях сьогодні не застосовуватимуть, решті операторів систем розподілу (обленерго) доведено ліміти споживання, які діють протягом доби.

Загалом у країні споживання електроенергії залишається значним через зниження температури і зберігається дефіцит потужності, особливо у вечірні години, уточнили у компанії.

Водночас Міністерство енергетики у своєму телеграм-каналі повідомило, що через вихід в аварійний ремонт низки енергоблоків ТЕС обсяг дефіциту електричної потужності в енергосистемі зріс проти попередньої доби, але залишається на чверть меншим, ніж минулого четверга.

За його даними на ранок четверга, кількість знеструмлених споживачів (сумарно внаслідок бойових дій та відповідно до графіків відключень) на 1,4% більше, ніж у середу. Найбільша їх частка – у Вінницькій, Волинській областях та у Києві.

Водночас в Одесі та Одеському районі, знеструмлених після аварії у високовольтній мережі 4 лютого, ситуація покращується, поступово подаються більші обсяги електроенергії.

Як повідомлялося з посиланням на низку операторів системи розподілу, на 9 лютого "Укренерго" відмовилася від лімітів областям та Києву з 10:00 до 15:00.