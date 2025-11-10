Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

Обмеження електроспоживання у вівторок, 11 листопада, діятимуть у більшості регіонів протягом всієї доби, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії у Телеграм, графіки погодинних відключень, які застосовуються для населення, діятимуть від 2 до 3,5 черг одночасно. Всю добу обмежуватиметься і промисловість.

Як повідомлялося, РФ вночі суботи нанесла черговий масований удар по енергосистемі України. Зокрема, Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися.