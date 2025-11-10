Інтерфакс-Україна
Події
19:29 10.11.2025

Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

1 хв читати
Укренерго у вівторок обмежуватиме електроспоживання всю добу у більшості регіонів

Обмеження електроспоживання у вівторок, 11 листопада, діятимуть у більшості регіонів протягом всієї доби, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з повідомленням компанії у Телеграм, графіки погодинних відключень, які застосовуються для населення, діятимуть від 2 до 3,5 черг одночасно. Всю добу обмежуватиметься і промисловість.

Як повідомлялося, РФ вночі суботи нанесла черговий масований удар по енергосистемі України. Зокрема, Трипільська та Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зупинилися.

 

Теги: #укренерго #енергопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:03 09.11.2025
Графіки обмеження постачання електроенергії 10 листопада застосовуватимуться впродовж усієї доби

Графіки обмеження постачання електроенергії 10 листопада застосовуватимуться впродовж усієї доби

01:59 08.11.2025
Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

Аварійні відключення застосовані через масовані ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру - Міненерго

17:59 07.11.2025
"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

18:17 06.11.2025
"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

16:58 05.11.2025
"Укренерго" захистило бетонними укриттями понад третину своїх трансформаторів, цього достатньо для покриття всього споживання – ексглава компанії

"Укренерго" захистило бетонними укриттями понад третину своїх трансформаторів, цього достатньо для покриття всього споживання – ексглава компанії

19:54 04.11.2025
Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

Тарифна політика державних монополій: Укрзалізниця та Укренерго. Вплив на промисловість і економіку України

11:35 04.11.2025
"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

19:51 03.11.2025
"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

22:03 01.11.2025
"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

"Укренерго" спрогнозувало графіки відключень світла на неділю

11:57 31.10.2025
Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до нових знеструмлень, анонсовані на всю добу обмеження е/е зберігаються – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

"Енергоатом" підтвердив проведення у нього обшуків НАБУ та САП

Лондонський суд зобов’язав ексвласників ПриватБанку Коломойського та Боголюбова сплатити більше $3 млрд – банк

Операція "Мідас": Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів

Логістика до Мирнограда ускладнена, але здійснюється. Інформація про оперативне оточення міста не відповідає дійсності - Генштаб

НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики

ОСТАННЄ

Кількість загиблих у Нью-Делі зросла до 13 людей

Глава Міненерго розраховує на продовження допомоги міжнародних партнерів, попри справу "Мідас"

У Києві тимчасово не працює фунікулер через стабілізаційні відключення е/е

Зеленський обговорив із спікеркою парламенту Сербії процес євроінтеграції

Мінцифри презентувало результати роботи проекту безбар’єрних ЦНАПів: Облаштування реалізоване на 72%

DeepState попереджає про ускладнення ситуації в Запорізькій області

Страховий форум ООН рекомендує створити міжнародну робочу групу з питань кліматичних ризиків

Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

Харків планує створення енергохабу з переходом енергозабезпечення на альтернативні джерела – Терехов

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС розгляне питання притягнення РФ за злочин агресії - нардеп

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА