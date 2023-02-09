Події

09:03 09.02.2023

На Харківщині дві людини загинули, п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів за добу

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На Харківщині дві людини загинули, п'ятеро отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів за добу

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли не менше 23 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого двоє людей загинули, п'ятеро отримали поранення, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У районах Котлярівки й Табаївки ворог застосовував бойову авіацію. Внаслідок масованих обстрілів Чугуївського району поранення отримали та були госпіталізовані 5 цивільних, серед них дитина... У смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинули 2 особи", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі у четвер.

Він повідомив також, що у Вовчанську внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирні та приватні житлові будинки, сталися пожежі, а також пошкоджено будівлю підрозділу ДСНС. У Куп'янську обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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