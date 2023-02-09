Події

08:34 09.02.2023

За добу ЗС України знищили 910 окупантів, 2 танки, 4 засоби ППО

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За добу ЗС України знищили 910 окупантів, 2 танки, 4 засоби ППО

За добу українські військові знищили 910 одиниць особового складу армії російського агресора, 2 танки, 10 бойових броньованих машин, 4 засоби ППО, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 09.02.23 орієнтовно склали особового складу - близько 135010 (+910) осіб ліквідовано, танків - 3255 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 6468 (+10) од, артилерійських систем – 2244 (+8) од, РСЗВ – 463 (+2) од., засоби ППО ‒ 232 (+4) од., літаків – 295 (+0) од., вертольотів – 285 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9) од., спеціальна техніка – 211 (+0)", - сказано у повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці.

Наголошується, що дані уточнюються.

 

 

 

Теги: #генштаб #втрати #ворог

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