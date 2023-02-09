Франція та Німеччина мають потенціал "game changers" - Зеленський на зустрічі з Макроном та Шольцем

Україна потребує більш потужної зброї, яка дозволить швидше припинити російську агресію та принести Європі впевнений світ, Франція та Німеччина можуть сильно допомогти у забезпеченні цього завдання, заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з лідерами двох країн Еммануелем Макроном та Олафом. Шольцем у Парижі.

"Франція та Німеччина мають потенціал "game changers", і саме так я бачу сьогодні наші переговори. Це очевидно: чим раніше Україна зможе отримати потужну зброю – далекобійну, Еммануелю, чим раніше наші пілоти зможуть отримати сучасні літаки, Олафе, чим міцнішою буде наша танкова коаліція, тим швидше завершиться ця агресія Росії, і ми повернемо до Європи впевнений світ", – сказав Зеленський перед перемовинами в ніч на четвер.

Президент України нагадав, як Макрон і Шольц виявили своє лідерство і першими підтримали Україну відповідно легкими танками та сильною ППО, що "блискуче IRIS-T", саме тоді, коли необхідно було зупиняти російський ракетний терор.

"І це лише два кроки – і обидва історичні", – наголосив голова України.

За його словами, зараз необхідно в дуже короткий час - тижні і місяці - вирішити питання зброї, "яка потрібна для миру", щоб зупинити війну, яку розв'язала Росія

"Дійсне континентальне союзництво в Європі - це необхідність всіх європейців. Еммануель, знаю, як для тебе завжди була важливо, що Європа була сильною. Олафе, я знаю, що ти завжди проводив раціональну політику. І швидше завершити російську агресію - це найраціональніше, що може бути", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що Україна вміє бути сильною та вміє бути вдячною.

"Наші друзі вміють бути принциповими та щирими. І я вірю, що сьогодні ми посилимо нашу єдність, оборону, і тому я тут", – заявив президент України.