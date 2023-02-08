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18:22 08.02.2023

Перше питання позачергового саміту ЄС – Україна, але підтвердження візиту Зеленського до Брюсселя досі немає – європейський дипломат

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Перше питання позачергового саміту ЄС – Україна, але підтвердження візиту Зеленського до Брюсселя досі немає – європейський дипломат

Україна стоїть першим питанням порядку денного позачергового саміту Європейського Союзу, водночас офіційного підтвердження участі в заході президента Володимира Зеленського досі немає.

"Було багато повідомлень про візит-сюрприз президента Зеленського до Брюсселя. Як вам відомо, єдине повідомлення, яке ми поширили, було про відкрите запрошення президентові Зеленському на один із майбутніх самітів. На цьому ми й зупинимося, через очевидні причини ми не озвучуватимемо деталей", - сказав у середу в Брюсселі напередодні саміту високопосадовець на умовах анонімності.

Він повідомив, що саміт розпочнеться о 10:00 четверга, при цьому він зазначив, що цього дня можливі дві пресконференції, тоді як зазвичай першого дня проводиться одна пресконференція.

Говорячи про порядок денний, чиновник повідомив, що перше питання присвячене Україні. "Ми працювали з делегаціями, щоб досягти узгодження тексту (висновків Ради) щодо питання (фінансової) підтримки України", - деталізував він.

Лідери ЄС також мають намір обговорити питання військової підтримки. "Ми очікуємо, що Європейська рада обговорить це питання – де ми хочемо працювати ще більше, зробити подальші кроки. Далі – питання заморожених активів Росії, які можуть бути використані для відновлення України. Це дуже складно в законодавчому плані. Ми посилено працюємо з експертами, лідерами, а також у форматі G7", - додав урядовець.

Теги: #саміт #євросоюз

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