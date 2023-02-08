Зеленський: Я прибув до Лондону, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку

Президент України Володимир Зеленський на початку візиту до Великої Британії відзначив свою подяку британському народу за надану Україні підтримку.

"Велика Британія однією з перших прийшла на допомогу Україні. І сьогодні я в Лондоні, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку і прем’єр-міністру Ріші Сунаку за його лідерську позицію", - написав Зеленський у телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, Зеленський приземлився в аеропорту Станстед літаком Королівських ВПС. Планується, що під час візиту він зустрінеться з королем Великої Британії Чарльзом III, прем'єр-міністром Ріші Сунаком та українськими військовими.