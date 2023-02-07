Міністри оборони України та Німеччини обговорили прискорення виготовлення боєприпасів для України

Міністри оборони України та Німеччини Олексій Резніков та Борис Пісторіус під час зустрічі обговорили варіанти прискорення виготовлення боєприпасів для України, зокрема систем протиповітряної оборони.

"Я на своїй посаді близько двох тижнів. Хочу висловити солідарність Україні. Із захопленням і повагою я ставлюся до ваших людей і українських солдатів. Український солдат – рішучий. Не має бути сумнівів, що ми і в майбутньому стоятимемо на боці України", - заявив Пісторіус на спільній пресконференції у Military Media Center у вівторок.