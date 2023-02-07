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18:43 07.02.2023

ГУР МО: Глава міноборони РФ Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги на полі бою

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ГУР МО: Глава міноборони РФ Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги на полі бою

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу приписує собі неіснуючі перемоги на полі бою, а також активізує конфлікт із "вагнерівцями", повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Пропагандистська агенція країни-окупанта "ТАСС" повідомила про те, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу на селекторній нараді заявив про повний контроль з боку армії окупантів над населеними пунктами Соледар, Кліщіївка, Краснопілля, Благодатне, Миколаївка Донецької області та Підгірне, Лобкове Запорізької. Він також згадав про "успішний" розвиток бойових дій біля Бахмута і Вугледара, наголосив, що всі зазначені "здобутки" є результатом дій ЗС РФ", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому Шойгу свідомо не згадав про те, що на всіх зазначених напрямках для ведення бойових дій активно залучені сили приватної військової компанії "Вагнера".

"Натомість, кадрова російська армія має лише епізодичну роль "сил підтримки". Ця інформація замовчується російськими пропагандистськими ЗМІ, що свідчить про продовження конфлікту в середовищі військово-політичного керівництва РФ", - переконані в ГУР.

Там додають, що з міста Соледар українські війська вивели ще 25 січня, про що офіційно повідомляло командування ЗСУ. Щодо інших населених пунктів, то їх захоплення ворогом нині не підтверджується.

"Українські Сили оборони продовжують захист на кожному зі згаданих напрямків", - підсумували розвідники.

 

Теги: #війна #гур_мо

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