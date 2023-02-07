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11:18 07.02.2023

Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

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Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Туреччині, південно-східні райони якої постраждали від землетрусу в ніч на понеділок.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації, що склалася в Турецькій Республіці внаслідок землетрусу, відповідно до статті 10 закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю: надати гуманітарну допомогу Турецькій Республіці. Кабінету Міністрів України забезпечити надання гуманітарної допомоги Турецькій Республіці", - йдеться в тексті указу №61/2023 від 7 лютого, опублікованого на сайті глави держави.

Як повідомлялося, внаслідок землетрусу на території Туреччини та північному заході Сирії, за останніми даними, загинуло близько 4 тис. людей.

За даними МЗС України, інформація про українців серед жертв землетрусу не надходила, проте кілька громадян України втратили житло.

Теги: #указ #туреччина #гумдопомога

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