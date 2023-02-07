СБУ: Компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ

Служба безпеки ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України, зокрема, дружини підозрюваного в держзраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука Оксани Марченко, повідомляє СБУ.

"Саме вона (Марченко) є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства в Ялті, які переказували мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВД РФ в окупованому Криму", - йдеться у повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, встановлено, що ці компанії платили окупантам за охорону нерухомості Медведчука на території півострова.

Крім того, як зазначають у спецслужбі, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати "податків і зборів" - загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

"Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала в Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані в Києві. Потім "кримська" фірма підписала відповідні "охоронні" угоди зі структурами Росгвардії та МВД РФ", - інформують у СБУ.

У повідомленні також зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет окупантів.

Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили документи, комп'ютери, мобільні телефони з доказами оборудок, печатки та банківські картки, які використовувалися у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Джерело: https://t.me/SBUkr/6967