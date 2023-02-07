У результаті збройної агресії РФ в Україні загинула 461 дитина

Станом на ранок 7 лютого 2023 року понад 1380 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 919 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільша кількість дітей постраждала у Донецькій області – 443, Харківській – 270, Київській – 123, Херсонській – 86, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 63.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновано повністю.