Події

08:43 07.02.2023

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинула 461 дитина

1 хв читати
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинула 461 дитина

Станом на ранок 7 лютого 2023 року понад 1380 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 461 дитина загинула та понад 919 отримали поранення різного ступеня тяжкості, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними. Триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільша кількість дітей постраждала у Донецькій області – 443, Харківській – 270, Київській – 123, Херсонській – 86, Запорізькій – 84, Миколаївській – 83, Чернігівській – 68, Луганській – 66, Дніпропетровській – 63.

Через бомбардування та обстріл збройними силами РФ пошкоджено 3126 навчальних закладів. 337 із них зруйновано повністю.

 

 

Теги: #діти #жертви #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:21 07.02.2023
Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро поранених

Минулої доби від обстрілів у Донецькій області загинула людина, п’ятеро поранених

08:09 07.02.2023
За добу ЗС України знищили 1030 окупантів, 14 танків, 28 бойових броньованих машин

За добу ЗС України знищили 1030 окупантів, 14 танків, 28 бойових броньованих машин

08:03 07.02.2023
Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,8 тис. осіб

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,8 тис. осіб

07:55 07.02.2023
Війна в Україні забрала життя щонайменше 7155 цивільних, ще 11662 поранено

Війна в Україні забрала життя щонайменше 7155 цивільних, ще 11662 поранено

19:23 06.02.2023
На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухонебезпечному предметі, один загинув

На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухонебезпечному предметі, один загинув

18:28 06.02.2023
Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

18:21 06.02.2023
Окупанти за добу завдали 5 ракетних та 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 5 ракетних та 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

16:28 06.02.2023
Близько 2 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок потужного землетрусу

Близько 2 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок потужного землетрусу

14:41 06.02.2023
Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1 тис. осіб - ЗМІ

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1 тис. осіб - ЗМІ

08:18 06.02.2023
У результатів обстрілів у Бахмуті загинула одна людина, ще одна поранена

У результатів обстрілів у Бахмуті загинула одна людина, ще одна поранена

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України знищили 1030 окупантів, 14 танків, 28 бойових броньованих машин

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

У прифронтових регіонах керівниками будуть призначені люди з військовим досвідом

Україна протидіє спробам оточити Бахмут

Україна працює над отриманням першої ескадрильї іноземних бойових літаків

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли три райони на Харківщині, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

У результаті обстрілу в частині населеного пункту Очаківської громади відсутня електроенергія

Окупанти обстріляли лікарню у Вовчанську, сталася пожежа

Рада розгляне законопроєкт про компенсації за пошкоджене та зруйноване житло цього тижня

У результаті нічного обстрілу в Марганецькій громаді знеструмлено насосну станцію, приблизно 60 тис. абонентів без водопостачання

США отримають вигоду за підсумками спостережень за польотом аеростату КНР над своєю територією

Понад 3,4 тис. осіб у Туреччині та Сирії стали жертвами землетрусу

Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого

За добу ворог завдав 6 ракетних та 24 авіаційних ударів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА