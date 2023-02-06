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21:50 06.02.2023

"Укренерго" підвищила Дніпропетровщині ліміт споживання е/е на вівторок на 20%

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"Укренерго" підвищила Дніпропетровщині ліміт споживання е/е на вівторок на 20%

НЕК "Укренерго" на вівторок, 7 лютого, порівняно з понеділком підвищила денний ліміт споживання електроенергії Дніпропетровської області на 20%, свідчать дані ДТЕК.

При цьому, згідно з повідомленням ДТЕК у телеграм-каналі, Києву денний ліміт знижено на 0,4%, Київській області підвищено на 2,3%. Про прогнози компанії, завтра Київ, Київська та Дніпропетровська області будуть забезпечуватись за стабілізаційними графіками.

Як зазначають на ринку е/е, суттєве підвищення ліміту Дніпропетровської області може бути пов'язане з імпортом ресурсу промисловими підприємствами. Як неодноразово зазначали в "Укренерго" та Міненерго, імпорт ресурсу дозволить надавати більше електроенергії "звичайним" споживачам. Як повідомлялося, за п'ять днів лютого Україна отримала 53 791 МВт-год е/е зі Словаччини, за січень – близько 60 тис. МВт-год. Його здійснює "Д. Трейдинг" та низка інших компаній.

Водночас "Укренерго" зазначає зростання споживання через холоди.

"За прогнозами тиждень буде холодним, тому навантаження на енергосистему збільшиться. Ймовірно, колегам доведеться застосовувати більш тривалі відключення. Хоча генерація зросла, але через морози зростає і споживання. Також мережеві обмеження НЕК не дозволяють системі працювати повноцінно", - прокоментував у своєму фейсбуці голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

Він також звернув увагу, що сніг і мороз можуть бути причиною додаткових аварій на лініях, звернувшись до споживачів із проханням обережно користуватися електроприладами.

Як повідомило, зокрема, "Прикарпаттяобленерго", воно звернулося до енергоємних підприємств області свідомо обмежити споживання електроенергії.

Там пояснили, що через складну ситуацію в енергосистемі, збереження дефіциту електроенергії та зростання споживання електроенергії через зниження температури, "Укренерго" довела "Прикарпаттяобленерго" ліміт споживання, що передбачає зниження споживання електричної потужності.

Відповідно до цього товариство ухвалило рішення у період з 7 лютого до 21 лютого 2023 року на території області запровадити графіки обмеження споживання електричної потужності.

Згідно з повідомленням, їх доведено 21 енергоємному підприємству області, список яких обленерго узгодило з ОВА.

"Підприємства повинні переглянути свої виробничі цикли, щоб дотримуватись графіків. У разі їх недотримання енергетикам доведеться самостійно обмежувати підприємства в електропостачанні", - написав мережевий оператор у фейсбуці в понеділок.

Водночас "Запоріжжяобленерго", де останні три доби анонсувалась відсутність стабілізаційних відключень через достатність лімітів, попередило про проведення 8 лютого контрольного вимірювання навантаження в області з метою визначення реального рівня енергоспоживання для обліку надалі при формуванні лімітів.

"У зв'язку з цим з 00:00 до 24:00 08 лютого по Запорізькій області стабілізаційних обмежень, зокрема відключень електроенергії, не застосовуватиметься", – йдеться у його повідомленні у фейсбуці.

Дані операторів системи розподілу е/е за встановленими на 7 лютого лімітами споживання електроенергії:

Область

Денний ліміт, МВт

Зміни до поперед.дня, %

Нічний ліміт

Зміни до поперед.дня, %

Київ

1147

-0,4

768

не вст.

Київська область

852

+2,28

705

не вст.

Дніпропетровська область

1707

+20

1652

не вст.

Одеська область

Екстрені відключення в результаті атак РФ и аварії на ПС

Полтаваобленерго

546,6

Немає даних

475

не вст.

Як повідомлялося, на понеділок, 6 лютого, нічні ліміти областям не встановлювалися. Вдень через мережеві обмеження застосовувалися аварійні відключення у Києві та області, а також на Одещині – після аварії на ПС "Укренерго" у суботу, внаслідок якої обласний центр та прилеглі райони були знеструмлені. За добу енергетики підключили до енергомережі 200 тис. знеструмлених абонентів із 500 тис., світло подавалося за графіком 2/10. "Укренерго" прогнозує покращити ситуацію до кінця цього робочого тижня.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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