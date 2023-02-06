Клименко: Після авіакатастрофи у Броварах у МВС повністю переглянуто систему безпеки

У Міністерстві внутрішніх справ України повністю переглянуто систему безпеки після авіакатастрофи у Броварах Київської області, коли загинуло керівництво міністерства, зазначає в.о. міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Систему безпеки повністю переглянуто. Гелікоптери того класу, який впав у Броварах, наразі усі знаходяться на аеродромах, працюють відповідні фахівці. Ми перевіряємо повністю всі гелікоптери, які були в системі МВС", - розповів керівник МВС у понеділок увечері в ефірі національного. телемарафону.

За словами Клименка, цей процес ще затягнеться, можливо, на місяць-два, поки не буде встановлено разом із іноземними фахівцями, що ці гелікоптери є безпечними.

Як наголосив керівник відомства, керівникам МВС заборонено наразі переміщатися гелікоптерами, лише автомобільним транспортом, поки не завершиться розслідування і не будуть остаточно встановлені причини авіакатастрофи.

Як повідомлялося, 18 січня вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало дев'ять осіб, зокрема керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 людей, зокрема всі, що перебували у гелікоптері, і п'ять осіб на землі, з них одна дитина. Постраждали 25 людей, із них 11 дітей.