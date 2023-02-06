Ердоган оголосив 7-денну національну жалобу за жертвами руйнівного землетрусу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив у країні тижневу жалобу за загиблими внаслідок потужного землетрусу.

"Через землетрус, який стався в нашій країні 6 лютого 2023 року, оголошено національну жалобу на сім днів", - наводять турецькі ЗМІ витяги із заяви Ердогана.

"Наш прапор приспустять у всіх національних та зарубіжних представництвах до заходу сонця в неділю, 12 лютого 2023 року", - додав він.

"Анадолу" повідомляє, що внаслідок землетрусу в Туреччині загинуло понад 1,6 тис. осіб, понад 11 тис. постраждали.

У ніч на понеділок потужні землетруси в Туреччині і ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до значної шкоди в кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.

Телеканал "Аль-Арабія" зазначав, що на території Сирії загинули щонайменше 850 людей, понад 2,3 тис. постраждали.