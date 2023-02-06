Російські окупанти розграбували херсонський обласний державний архів, у ньому залишилося трохи більше половини справ

Російські війська у період окупації Херсона розграбували фонди Державного архіву Херсонської області - в обласному архіві залишилося трохи більше половини справ, повідомила директор Держархіву Херсонської області Ірина Лопушинська.

"Російські варвари розграбували фонди. Вони крали та нівечили комп'ютери, вантажівками вивозили цінні матеріали... В обласному Держархіві наразі лишилося трохи більше половини справ. Працівники ховали їх від злодіїв вдома, ризикуючи безпекою власних родин", - ідеться у повідомленні Херсонської ОВА у телеграм-каналі у понеділок із посиланням на Лопушинську.

За даними директора, Державний архів Херсонської області налічував близько тисячі справ. Це історичні документи від самого заснування Херсона, метричні книги церков, за якими можна відновити свій родовід, важливі історичні угоди та багато іншого.