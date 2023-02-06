Події

19:17 06.02.2023

Російські окупанти розграбували херсонський обласний державний архів, у ньому залишилося трохи більше половини справ

1 хв читати

Російські війська у період окупації Херсона розграбували фонди Державного архіву Херсонської області - в обласному архіві залишилося трохи більше половини справ, повідомила директор Держархіву Херсонської області Ірина Лопушинська.

"Російські варвари розграбували фонди. Вони крали та нівечили комп'ютери, вантажівками вивозили цінні матеріали... В обласному Держархіві наразі лишилося трохи більше половини справ. Працівники ховали їх від злодіїв вдома, ризикуючи безпекою власних родин", - ідеться у повідомленні Херсонської ОВА у телеграм-каналі у понеділок із посиланням на Лопушинську.

За даними директора, Державний архів Херсонської області налічував близько тисячі справ. Це історичні документи від самого заснування Херсона, метричні книги церков, за якими можна відновити свій родовід, важливі історичні угоди та багато іншого.

 

Теги: #херсон #архів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:52 06.02.2023
Херсонський водоканал отримав потужний генератор на 211 кВт

Херсонський водоканал отримав потужний генератор на 211 кВт

20:45 05.02.2023
Російські війська у неділю тричі обстрілювали Херсон, є постраждалий

Російські війська у неділю тричі обстрілювали Херсон, є постраждалий

18:10 03.02.2023
У Херсоні внаслідок російського обстрілу згорів ТЦ "Епіцентр"

У Херсоні внаслідок російського обстрілу згорів ТЦ "Епіцентр"

11:31 02.02.2023
Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини в четвер загинули двоє людей, іще двоє поранені – прокуратура

Унаслідок ворожого обстрілу Херсонщини в четвер загинули двоє людей, іще двоє поранені – прокуратура

12:39 30.01.2023
Кількість поранених після вчорашніх обстрілів Херсону зросла до десяти

Кількість поранених після вчорашніх обстрілів Херсону зросла до десяти

19:29 29.01.2023
Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилась до шести людей, уточнює обладміністрація

Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилась до шести людей, уточнює обладміністрація

19:19 29.01.2023
Херсонський мікрорайон Острів після обстрілу залишився без електропостачання, тривають ремонтні роботи

Херсонський мікрорайон Острів після обстрілу залишився без електропостачання, тривають ремонтні роботи

19:13 29.01.2023
Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилася до п'яти людей

Кількість поранених у результаті обстрілу Херсона збільшилася до п'яти людей

17:21 29.01.2023
У Херсоні внаслідок обстрілу в неділю троє людей загинули, ще четверо отримали поранення

У Херсоні внаслідок обстрілу в неділю троє людей загинули, ще четверо отримали поранення

15:50 29.01.2023
Є інформація про одну загиблу і двох поранених унаслідок обстрілів Херсона - міськрада

Є інформація про одну загиблу і двох поранених унаслідок обстрілів Херсона - міськрада

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

У Верховній Раді зареєстровано подання прем'єра про призначення Клименка міністром внутрішніх справ - Мельничук

УГКЦ переходить на новий стиль з 1 вересня 2023 року, зі збереженням чинної пасхалії

На Ставці верховного головнокомандувача обговорили забезпечення оборони Бахмута й кандидатури військових адміністрацій

Близько 2 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок потужного землетрусу

ОСТАННЄ

Взято під варту "народного дружинника" з Козачої Лопані, який допомагав окупантам виявляти та затримувати колишніх українських військових

Генпрокурор: Триває робота над процесом передання Україні конфіскованих коштів олігарха Малофєєва

На Львівщині восьмирічна дитина загинула під колесами карети швидкої допомоги

Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

На Харківщині мотоциклісти підірвалися на вибухонебезпечному предметі, один загинув

На Київщині відновлено понад 6,4 тис. об'єктів, пошкоджених військами РФ, ще 3,7 тис. відновлено частково

Суд відпустив заступника голови Сумської обладміністрації Клименчукова під особисте зобов'язання

В Одесу вже привезли 82 генератори

Суд залишив Саакашвілі під вартою

Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА