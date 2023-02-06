Суд залишив Саакашвілі під вартою

Рішенням Тбіліського міського суду колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі залишиться в ув'язненні, передає кореспондент "Інтерфаксу".

Судовий процес у справі про можливе відтермінування у зв'язку із хворобою тюремного покарання або звільнення Саакашвілі із ув'язнення розпочався у грудні минулого року. Як свідки були опитані понад два десятка лікарів, які спостерігали за експрезидентом у клініці "Вівамед", зокрема запрошені закордонні медики, які виявили у Саакашвілі отруєння організму важкими металами, деменцію та крайнє виснаження.

Закордонні лікарі рекомендують вивезти Саакашвілі на лікування до спеціалізованої клініки до США чи Європи.

Іншої думки дотримуються лікарі Саакашвілі з клініки "Вівамед", які вважають, що у їхнього пацієнта немає якихось порушень життєвих функцій.

Представники правлячої партії "Грузинська мрія" вважають, що Саакашвілі симулює хвороби та навмисне завдає шкоди своєму здоров'ю, відмовляючись від послуг грузинських лікарів та приймаючи мінімальну кількість їжі.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами й адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевезли у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі помістили до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває й наразі.

У Грузії експрезидент проходить у декількох кримінальних провадженнях. Своє затримання він вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу - сфальсифікованими. Київ закликає Грузію відпустити Саакашвілі на лікування до України.