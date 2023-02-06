Події

18:28 06.02.2023

Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження російських окупантів і двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські ракетники й артилеристи, у свою чергу, вразили два райони зосередження живої сили противника за добу.

"Для поповнення втрат у живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, у школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги в разі вступу на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 06.02.2023
Окупанти посилюють фільтрацію та знижують зарплати жителям окупованих територій, які відмовляються від паспортів РФ, – Генштаб ЗСУ

Окупанти посилюють фільтрацію та знижують зарплати жителям окупованих територій, які відмовляються від паспортів РФ, – Генштаб ЗСУ

18:21 06.02.2023
Окупанти за добу завдали 5 ракетних та 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Окупанти за добу завдали 5 ракетних та 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

08:09 06.02.2023
За добу ЗС України знищили 870 окупантів, 11 танків та одну РСЗВ

За добу ЗС України знищили 870 окупантів, 11 танків та одну РСЗВ

08:04 06.02.2023
Двоє дітей, незаконно депортованих із Луганської області в Росію, повернулися в Україну

Двоє дітей, незаконно депортованих із Луганської області в Росію, повернулися в Україну

07:19 06.02.2023
За добу ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та Дружківки

За добу ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова та Дружківки

07:19 06.02.2023
За добу ЗС України відбили атаки противника в районі 14 населених пунктів

За добу ЗС України відбили атаки противника в районі 14 населених пунктів

21:40 05.02.2023
Росія хоче відігратися за поразки. Ми маємо вистояти

Росія хоче відігратися за поразки. Ми маємо вистояти

19:09 05.02.2023
Українська авіація за добу завдала дев’ять ударів по живій силі ворога

Українська авіація за добу завдала дев’ять ударів по живій силі ворога

19:00 05.02.2023
У Токмаку Запорізької області окупанти виселяють українських громадян зі своїх квартир – Генштаб

У Токмаку Запорізької області окупанти виселяють українських громадян зі своїх квартир – Генштаб

18:54 05.02.2023
Минулої доби ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах – Генштаб

Минулої доби ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах – Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Верховній Раді зареєстровано подання прем'єра про призначення Клименка міністром внутрішніх справ - Мельничук

УГКЦ переходить на новий стиль з 1 вересня 2023 року, зі збереженням чинної пасхалії

На Ставці верховного головнокомандувача обговорили забезпечення оборони Бахмута й кандидатури військових адміністрацій

Близько 2 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок потужного землетрусу

Президент вніс до Ради подання про призначення Малюка главою СБУ

ОСТАННЄ

Суд залишив Саакашвілі під вартою

У Верховній Раді зареєстровано подання прем'єра про призначення Клименка міністром внутрішніх справ - Мельничук

УГКЦ переходить на новий стиль з 1 вересня 2023 року, зі збереженням чинної пасхалії

Київ отримав від партнерів ще 4 потужних генератори для потреб військових та столичних котелень - Кличко

На Ставці верховного головнокомандувача обговорили забезпечення оборони Бахмута й кандидатури військових адміністрацій

На Львівщині ліквідували конвертцентр із щомісячним обігом 600 млн грн - прокуратура

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,5 тис. осіб

Визнання ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією вплине на конфіскацію російських активів - Єрмак

Близько 2 тис. людей загинули в Туреччині та Сирії внаслідок потужного землетрусу

Україна однією з перших висловила готовність допомогти Туреччині в ліквідації наслідків землетрусу, триває робота з організації приїзду групи українських рятувальників до країни – посол

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА