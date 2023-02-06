Сили оборони завдали ударів по 11 місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала дев'яти ударів по районах зосередження російських окупантів і двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, опублікованій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські ракетники й артилеристи, у свою чергу, вразили два райони зосередження живої сили противника за добу.

"Для поповнення втрат у живій силі, крім мобілізації, окупанти також проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. Так, у школах Скадовського району Херсонської області створюються кадетські класи з посиленою військовою підготовкою. Російські загарбники обіцяють, що випускникам цих класів нібито будуть надаватися пільги в разі вступу на контрактну військову службу у вигляді призначення на сержантські посади", - йдеться у повідомленні.