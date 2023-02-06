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18:21 06.02.2023

Окупанти за добу завдали 5 ракетних та 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

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Окупанти за добу завдали 5 ракетних та 12 авіаударів по Україні - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти завдали п'яти ракетних та 12 авіаційних ударів по території України протягом доби, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також окупанти за добу здійснили 36 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах міста Гола Пристань Херсонської області та Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення, йдеться у повідомленні.

Обстрілів зазнали райони близько 70 населених пунктів у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях, зокрема, міста Вовчанськ Харківської області, Кремінна Луганської області, Бахмут, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області, Гола Пристань та Херсон.

"Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України", - йдеться у зведенні.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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