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19:27 05.02.2023

Антикорупційне управління Міноборони потрібно повністю перезавантажити - Резніков

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Антикорупційне управління Міноборони потрібно повністю перезавантажити - Резніков

Антикорупційне управління Міноборони України потрібно повністю перезавантажити, воно не впоралося з покладеними на нього завданнями, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"На жаль, я змушений це констатувати: це управління не впоралося із завданнями, які ми очікували, які були покладені на нього за законодавством", – сказав Резніков на пресконференції в неділю.

Він зазначив, що було отримано приписи від НАЗК, а також прохання стосовно проведення перевірок щодо працівників антикорупційного управління Міноборони.

"Ми це зробили. На сьогодні потрібно повністю його перезавантажити. Я вчора зустрічався з громадськими організаціями, які займаються антикорупційною діяльністю та журналістами, і до них звернувся також із пропозицією рекомендувати людей, які готові прийти на роботу в управління", - додав міністр.

Міністр повідомив, що під час зустрічі було вирішено створити робочу групу серед активістів-антикорупціонерів для створення громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Щодо внутрішнього аудиту, Резніков повідомив, що він ще триває, після його завершення буде зроблено висновки.

"Ми запустили внутрішній аудит, який перевіряє всі системи закупівель. Він ще працює. Я думаю, що протягом тижня він має офіційно завершитися за всіма процедурами лютого. Тоді вже будуть висновки аудиту по всьому. Далі це буде викладено на стіл для ухвалення відповідних рішень", - сказав він.

За словами міністра, за ініціативи Міністерства оборони влітку було розпочато державний аудит. Також Рахункова палата Верховної Ради підтвердила, що готова розпочати аудит міжнародної технічної допомоги.

"Це дуже важливо", - зазначив він.

"Щодо тилового забезпечення шлях пройдений на 80%, ми встигли зареєструвати агентство, але воно ще не запущено, ще немає кадрового наповнення. Ми перебуваємо у пошуку людей, здатних цим опікуватися", - сказав Резніков.

Він припустив, що буде оголошено конкурс на посаду керівника.

 

 

Теги: #корупція #міноборони #закупівлі

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