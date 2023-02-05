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18:54 05.02.2023

Минулої доби ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах – Генштаб

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Минулої доби ворог завдав 4 ракетних ударів по цивільних об'єктах – Генштаб

 Російські окупаційні війська продовжують ракетний обстріл цивільної інфраструктури України – за останню добу завдано 4 ракетних ударів, понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗС України станом на 18.00 неділі.

"Протягом доби російські окупанти завдали 4 ракетних удари, 2 з яких по цивільній інфраструктурі міста Харків, внаслідок чого вщент зруйновано п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу, є п’ятеро поранених серед мирного населення", - повідомляється на офіційній сторінці Генштабу на фейсбук-сторінці.

Як інформує Генштаб, 2 російські ракети прилетіли по місту Дружківка Донецької області. "Там пошкоджено 4 багатоповерхівки та дитячий садок, 4 мирні мешканці отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об'єктах Херсона. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є загиблі та поранені.

Високою залишається загроза подальших російських авіаційних і ракетних ударів по всій території України, нагадує Генштаб.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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