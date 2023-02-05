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18:53 05.02.2023

Ворог продовжує атакувати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

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Ворог продовжує атакувати на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках

Основні наступальні зусилля російські війська зосередили на куп'янському, лиманському, бахмутському, авдіївському та новопавлівському напрямках, у прикордонних районах наступальних угруповань не спостерігається, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ситуацію станом на 18.00 неділі.

"Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", - йдеться у повідомленні Генштабу на фейсбук-сторінці.

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено", - зазначає Генштаб.

Обстрілів противника зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області; Сопич, Бояро-Лежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині та Гур’їв Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Вовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області.

На куп’янському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Кремінна, Діброва і Терни - Луганської.

На бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка, Золота Нива і Нескучне на Донеччині.

На запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них – Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Новоандріївка, Степове та Кам’янське Запорізької області.

На херсонському напрямку обстрілів, зокрема, зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Мілове, Берислав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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