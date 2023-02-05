Чим ближче 24 лютого, тим більше РФ "тисне", зокрема, інформаційно, заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Чим ближче до 24 лютого, тим більше ворог давитиме. У тому числі – інформаційно. У мережі вже не перший тиждень активно обговорюються плани росіян щодо масштабного наступу. Напруга серед населення зростає", - написав він у телеграм-каналі.

Лукашук зазначив, що масштабні плани Росії провалилися, проте військово-політичному керівництву країни-агресора потрібні успіхи.

Також голова облради повідомив, що протягом суботи російські війська двічі обстріляли Нікопольщину.

"Близько двох десятків ворожих снарядів від важкої артилерії прилетіли до Червоногригорівської та Марганецької громад. У результаті обстрілу в одному із сіл пошкоджено електромережі. Головне – без постраждалих", - написав він.

За його словами, в інших районах області було тихо.