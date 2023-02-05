Чим ближче 24 лютого, тим більше РФ "тисне", зокрема, інформаційно
Чим ближче 24 лютого, тим більше РФ "тисне", зокрема, інформаційно, заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Чим ближче до 24 лютого, тим більше ворог давитиме. У тому числі – інформаційно. У мережі вже не перший тиждень активно обговорюються плани росіян щодо масштабного наступу. Напруга серед населення зростає", - написав він у телеграм-каналі.
Лукашук зазначив, що масштабні плани Росії провалилися, проте військово-політичному керівництву країни-агресора потрібні успіхи.
Також голова облради повідомив, що протягом суботи російські війська двічі обстріляли Нікопольщину.
"Близько двох десятків ворожих снарядів від важкої артилерії прилетіли до Червоногригорівської та Марганецької громад. У результаті обстрілу в одному із сіл пошкоджено електромережі. Головне – без постраждалих", - написав він.
За його словами, в інших районах області було тихо.