РФ включила окуповані райони України у свій "Південний військовий округ", але на хід війни це не вплине - британська розвідка

Російські військові в п'ятницю включили окуповані території України у свій "Південний військовий округ" зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованій в твіттер Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

"Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію. Однак навряд чи це матиме безпосередній вплив на кампанію: наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", - йдеться в повідомленні.