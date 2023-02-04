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11:59 04.02.2023

РФ включила окуповані райони України у свій "Південний військовий округ", але на хід війни це не вплине - британська розвідка

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Російські військові в п'ятницю включили окуповані території України у свій "Південний військовий округ" зі штаб-квартирою у Ростові-на-Дону, повідомляється у звіті оборонної розвідки, опублікованій в твіттер Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в суботу вранці.

"Цей крок підкреслює, що російські військові, ймовірно, прагнуть інтегрувати нещодавно окуповану територію в довгострокову стратегічну позицію. Однак навряд чи це матиме безпосередній вплив на кампанію: наразі Росія розгортає сили з усіх військових округів Росії під командуванням спеціального розгорнутого штабу", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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