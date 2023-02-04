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08:28 04.02.2023

Генпрокурор США оголосив про першу передачу конфіскованих активів російського олігарха на допомогу Україні

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Генпрокурор США оголосив про першу передачу конфіскованих активів російського олігарха на допомогу Україні

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив про першу передачу конфіскованих активів російського олігарха Костянтина Малофєєва, кошти будуть передані на допомогу Україні, повідомляє CNN.

"Сьогодні я оголошую, що санкціонував першу в історії передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні... Ці конфісковані активи пішли за оголошенням, яке я зробив у квітні минулого року, про обвинувачення російського олігарха Костянтина Малофєєва в ухиленні від санкцій", - повідомив Гарланд під час виступу із генеральним прокурором України Андрієм Костіним.

У квітні щодо олігарха були оголошено санкції, у червні з банківського рахунку в США було вилучено мільйони доларів "за те, що він діяв чи мав намір діяти від імені або від імені, прямо чи опосередковано" уряду РФ, цитує CNN міністерство фінансів.

"Конфісковані кошти далі будуть передані Держдепартаменту для підтримки народу України. Російські військові злочинці не знайдуть притулку в США", - зазначив генпрокурор США.

Генпрокурор України подякував США "за їхні рішучі зусилля та підтримку".

 

 

 

Теги: #сша #санкції #активи

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