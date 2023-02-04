Німеччина передала Харківщині дев'ять генераторів для підключення теплових точок

Німеччина передала Харківській області дев'ять генераторів потужністю від 440 до 1000 кВт для підключення теплових точок, повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен у твіттері в п'ятницю.

"Передала на Харківщину 9 генераторів потужністю від 440 кВт до 1000 кВт. Їх будуть використовувати для підключення котелень і теплових пунктів. Рада, що завдяки фінансуванню уряду Німеччини покращу ситуацію в регіонах!", - написала вона.