Події

19:54 03.02.2023

Пентагон оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 2,2 млрд доларів

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Пентагон оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні на суму 2,2 млрд доларів

Сполучені Штати нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 2,2 млрд доларів, повідомив речник Міноборони країни бригадний генерал Пет Райдер.

Новий пакет, серед іншого, включатиме артилерійські боєприпаси, протитанкове озброєння, ракети малої і великої дальності для установок HIMARS.

Як повідомляє CNN, частину зброї та обладнання на суму 425 мільйонів доларів буде виділено Україні з наявних запасів Міністерства оборони США. Решту буде закуплено у виробників.

Крім уже згаданих видів озброєння, пакет також містить мінометні боєприпаси, 181 бронетранспортер із захистом від мін, обладнання для української системи ППО, мобільні ракети-перехоплювачі HAWK, 20 протимінометних РЛС, 4 РЛС повітряного спостереження, системи протидронної боротьби, запчастини для протиартилерійських радарів, медикаменти.

 

 

 

 

Теги: #сша #допомога #оголошення

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