Події

14:06 03.02.2023

Раді пропонують звернутися до Грузії та європейських інституцій щодо необхідності переведення Саакашвілі на лікування за кордон

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Раді пропонують звернутися до Грузії та європейських інституцій щодо необхідності переведення Саакашвілі на лікування за кордон

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Грузії, Європейського парламенту, Ради Європейського Союзу, Європейської Комісії, Парламентської асамблеї Ради Європи та парламентів держав - членів ЄС щодо необхідності негайно перевести третього президента Грузії, громадянина України Міхеіла Саакашвілі на лікування за кордон.

Відповідний проєкт постанови №8417 зареєстровано у Верховній Раді у п'ятницю, повідомляє сайт парламенту.

Серед авторів проєкту постанови - Давид Арахамія (фракція "Слуга народу"), Іван Крулько ("Батьківщина"), Ярослав Юрчишин ("Голос").

Саакашвілі був президентом Грузії у 2004-2013 роках.

Раніше президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва Грузії з закликом звільнити Саакашвілі.

Теги: #саакашвілі

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