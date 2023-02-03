Події

06:55 03.02.2023

Щонайменше десятеро людей стали жертвами крижаного шторму на півдні США

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На півдні США внаслідок потужного крижаного шторму загинули щонайменше 10 людей, понад півмільйона домогосподарств у чотирьох штатах зіткнулися з відключенням електроенергії, повідомляють американські ЗМІ.

Лід, мокрий сніг і сніг у південні штати приніс чотириденний холодний фронт.

"Хоча на Півдні та Середньому Півдні крижаний дощ вже припинився, небезпека зберігається, оскільки танення льоду все ще може призвести до поламки дерев та гілок", - попередила Національна метеорологічна служба.

Крім того, очікується, що в північних штатах країни температура повітря в деяких місцях впаде нижче за нуль.

 

 

Теги: #сша #шторм #жертви

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