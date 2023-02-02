Білоруському добровольцю, котрий захищав Україну, не відмовляли в оформленні документів на право проживання в країні – ДМС

Державна міграційна служба України повідомляє, що білоруському добровольцю, який захищав територіальну цілісність країни в полку Кастуся Калиновського, не відмовляли в оформленні документів на право проживання у країні, повідомляє пресслужба ДМС у четвер.

"На підставі перевірки не встановлено жодного факту офіційного звернення, а відповідно – і відмови зазначеним громадянам РБ в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні. Під час особистого прийому іноземці підтвердили, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами й офіційних відмов також не отримували", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що ДМС дотримується послідовної політики щодо врегулювання правового статусу іноземних громадян, які захищали територіальну цілісність України, виходячи з конкретної ситуації кожної особи.

"Відповідно, керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області поставлено завдання детально розібратися в обставинах, викладених у повідомленні, та вжити всебічних заходів для вирішення питання", - наголошують у службі.

Там додають, що зазначені іноземці розпочали офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.

"Звертаємо увагу, що з метою уникнення можливих непорозумінь у таких випадках іноземцям та особам без громадянства необхідно своєчасно звертатися до підрозділів ДМС щодо вчасного оформлення необхідних документів для законного перебування на території України", - підсумували у ДМС.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що ДМС відмовила одному з білоруських добровольців, котрий захищав територіальну цілісність України в полку Кастуся Калиновського, в оформленні документів на право проживання в країні.