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19:12 02.02.2023

Продуктові рітейлери відкрили понад 1,2 тис. "пунктів незламності"

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Продуктові рітейлери відкрили понад 1,2 тис. "пунктів незламності"

Продуктові рітейлери в Україні відкрили вже понад 1,2 тис. "пунктів незламності", обладнаних генераторами, безперебійним інтернетом та зарядними станціями для гаджетів, випливає з дослідження Асоціації рітейлерів України.

Згідно з результатами опитування асоціації, "пункти незламності" облаштовані в 1201 продовольчому магазині, що становить 45% об'єктів торгівлі, що належать рітейлерам-респондентам.

Так, пункти відкриті у всіх гіпермаркетах Metro (23), Auchan (17) та Fozzy С&C (9 торговельних точок), зазначається у дослідженні. Дев'ять пунктів облаштовано у мережі Varus, у восьми магазинах Mi Маркет, а також у половині всіх супермаркетів мережі Novus. При цьому, за даними опитування, найбільше пунктів відкрито у мережі "АТБ".

В опитуванні взяли участь 15 провідних торговельних мереж України, зазначає Асоціація рітейлерів.

 

 

 

Теги: #рітейлери #пункти_незламності

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