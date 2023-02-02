МЗС України висловлює протест через негуманне поводження з Саакашвілі й закликає грузинську владу негайно припинити знущання

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест через негуманне поводження з громадянином України Міхеілом Саакашвілі, який перебуває за ґратами у Грузії.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", - йдеться у заяві МЗС України.

Так, Україна закликає грузинську владу негайно припинити знущатися над Саакашвілі та передати його Україні.

"Не грайтеся із життям людини заради політичної помсти. Звертаємося також до іноземних урядів та міжнародних організацій стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії, життя якого опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади", - заявили у відомстві.

1 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до керівництва Грузії із закликом звільнити українського громадянина та колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі.

Під час пресконференції з главою Австрії Александером ван дер Белленом Зеленський продемонстрував журналістам передані йому фотографії виснаженого експрезидента Грузії та висловив упевненість у тому, що грузинське керівництво має намір вбити Міхеіла Саакашвілі.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили до в'язниці у місті Руставі, де він оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий госпіталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі помістили до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і зараз.

1 лютого на судовому процесі у справі про можливе відтермінування свого тюремного покарання Саакашвілі заявив через відеозв'язок, що перебуває у вкрай тяжкому стані й потребує необхідного лікування. Після того як він спробував зняти майку їм показати своє виснажене тіло, відеозв'язок був перерваний.

У Грузії експрезидент проходить у декількох кримінальних провадженнях. Своє затримання він вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.