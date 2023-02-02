Троє людей загинули, 18 травмовано, з них 8 госпіталізовано в результаті ракетного удару по Краматорську

Станом на ранок четверга, 2 лютого, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку в Краматорську досягла трьох осіб, 18 було травмовано, з них 8 госпіталізували, повідомили у ДСНС України.

"Станом на 07:00 2 лютого в результаті обстрілу підрозділами ДСНС деблоковано тіла 3 загиблих і 2 особи врятовано. Травмовано 18 осіб (з них 8 осіб госпіталізовано)", - йдеться у повідомленні у телеграмі відомства.

Також у ДСНС додали, що внаслідок ракетного удару зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з послідуючим загоранням припаркованих автомобілів.

Зазначається, що загорання автомобілів ліквідовано. Розгорнуто пункт обігріву ДСНС.

До рятувальних робіт залучено 183 особи та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 60 осіб та 11 одиниць техніки (зокрема мобільно-оперативна група ГУ ДСНС).

Як повідомлялося, у середу ввечері, 1 лютого, російські окупанти завдали ракетного удару по центру Краматорська. Ракета влучила в один із багатоквартирних житлових будинків.