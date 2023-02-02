Події

08:16 02.02.2023

За добу ЗС України знищили 610 окупантів, два танки, 5 артсистем та один засіб ППО противника

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За добу ЗС України знищили 610 окупантів, два танки, 5 артсистем та один засіб ППО противника

За добу українські військові знищили 610 одиниць особового складу армії агресора, 2 танки, 5 артилерійських систем та один засіб ППО, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 129030 (+610) осіб ліквідовано, танків - 3211 (+2) од, бойових броньованих машин ‒ 6382 (+0) од, артилерійських систем – 2212 (+5) од, РСЗВ - 458 (+0) од, засоби ППО - 222 (+1) од, літаків - 293 (+0) од, вертольотів - 284 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1951 (+0), крилаті ракети – 796 (+0), кораблі /катери – 18 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн – 5064 (+3) од., спеціальна техніка – 200 (+0)", – йдеться у ранковому зведенні на фейсбуці в четвер.

 

 

 

Теги: #втрати #генштаб_зсу #ворог

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