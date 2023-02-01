Події

19:16 01.02.2023

"Росатом" майже вдвічі знижує зарплату колаборантам на Запорізькій АЕС

2 хв читати
"Росатом" майже вдвічі знижує зарплату колаборантам на Запорізькій АЕС

Російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС на 45% знижує зарплату працівникам, які підписали контракти з фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", яким керує "Росатом".

"Пояснюють це тим, що Запорізька АЕС зупинена, її блоки не експлуатуються, а тому і всі гроші виплачувати немає потріби", - повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в середу.

Раніше російські загарбники анонсували скасування трудового стажу та відпусток, зароблених в українському відокремленому підрозділі (ВП) "ЗАЕС" тим працівникам, які перейшли на бік Росії.

"Отже, загарбники, не змигнувши оком, порушили свої ж обіцянки, які давали атомникам Запорізької станції, переманюючи їх на бік РФ", - зазначили в "Енергоатомі".

Компанія вкотре закликала персонал ЗАЕС не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими пособниками агресора та не зруйнувати власного майбутнього.

"ДП НАЕК "Енергоатом" гарантує, що персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні компанією виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика", - наголосили в НАЕК.

"Енергоатом" також обіцяє надати всім атомникам - патріотам ЗАЕС додаткові премії в розмірі 50% посадового окладу, починаючи з 1 січня 2023 року (до цього – з квітня 2022 року – 20%).

"Нарахування та одноразова виплата цієї додаткової грошової винагороди планується відразу після деокупації Енергодару та повного звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів", - уточнили в компанії.

Як повідомлялося з посиланням на президента "Енергоатома" Петра Котіна, компанія має інформацію про 650 випадків підписання працівниками окупованої РФ Запорізької АЕС контрактів із так званою "Експлуатуючою організацією ЗАЕС" концерну "Росатом".

За його інформацією, у місті-супутнику ЗАЕС, в Енергодарі, нині перебуває трохи більше ніж 6 тис. співробітників, з яких не всі працюють на станції, багато хто залишається по своїх домівках. Водночас на станцію приходить приблизно 2,4-3 тис. осіб, тоді як до окупації на ній працювало понад 11 тис. людей.

 

Теги: #кадри #окупація #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:18 01.02.2023
Президентом МАУ призначено віцепрезидента з фінансів Ганну Борисонник - джерело

Президентом МАУ призначено віцепрезидента з фінансів Ганну Борисонник - джерело

18:26 31.01.2023
Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ заявляє, що процес відбору - на фінішній прямій, але компромісів щодо якості не буде

Комісія з проведення конкурсу на директора НАБУ заявляє, що процес відбору - на фінішній прямій, але компромісів щодо якості не буде

09:27 31.01.2023
Комісія з відбору директора НАБУ перейшла до останнього конкурсного етапу

Комісія з відбору директора НАБУ перейшла до останнього конкурсного етапу

14:50 30.01.2023
Мер Мелітополя: На сьогодні немає гарантованого шляху для евакуації з тимчасово окупованої території

Мер Мелітополя: На сьогодні немає гарантованого шляху для евакуації з тимчасово окупованої території

14:09 30.01.2023
Росіяни почали легалізувати в'язниці та катівні на тимчасово окупованих територіях - мер Мелітополя

Росіяни почали легалізувати в'язниці та катівні на тимчасово окупованих територіях - мер Мелітополя

11:15 30.01.2023
"Запоріжжяобленерго" працевлаштує всіх співробітників з окупованих територій

"Запоріжжяобленерго" працевлаштує всіх співробітників з окупованих територій

15:37 27.01.2023
Окупаційне "керівництво" ЗАЕС вже порушує умови контрактів, підписаних колаборантами із "Росатомом"

Окупаційне "керівництво" ЗАЕС вже порушує умови контрактів, підписаних колаборантами із "Росатомом"

07:56 27.01.2023
Потужні вибухи зафіксовано поблизу Запорізької АЕС – МАГАТЕ

Потужні вибухи зафіксовано поблизу Запорізької АЕС – МАГАТЕ

19:23 26.01.2023
Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

Окупанти скорочують бюджетників у Сімферополі

19:12 25.01.2023
Окупанти провели обшуки в Криму та заарештували 6 кримських татар

Окупанти провели обшуки в Криму та заарештували 6 кримських татар

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук про обшуки: Немає якихось особливих людей

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

Резніков та Лекорню підписали меморандум про постачання Україні радарів MG-200 для виявлення ворожих дронів та ракет

Австрія передасть Україні 5 млн євро для відновлення трансформаторних підстанцій – президент

ДБР повідомило про підозру звільненому заступнику міністра оборони у причетності до закупівлі продуктів за завищеними цінами та неякісної амуніції

ОСТАННЄ

У Єліному Чернігівської області четверо загиблих від обстрілу з боку РФ

Стефанчук про обшуки: Немає якихось особливих людей

Данілов про серію обшуків СБУ спільно з БЕБ: Ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від людей, які забули про честь і совість

Керівництво департаменту міграційної поліції викрито в організації та "кришуванні" борделів

Прогрес у наданні Францією зброї Україні неминучий, і вже найближчим часом ми почуємо про результати – Стефанчук

СБУ затримала співробітника "Укроборонпрому", який працював на воєнну розвідку РФ

Сімох людей викрили на спробі заволодіти будівлями Нацкінематеки

У прикордонному с. Єліне під вогнем окупантів загинули 3 мирні жителі

Зеленський запросив Австрію активніше долучатися до гуманітарного розмінування в Україні

Окупанти в середу завдали ракетних ударів по інфраструктурі Слов'янська та Краматорська

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА