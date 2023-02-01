"Росатом" майже вдвічі знижує зарплату колаборантам на Запорізькій АЕС

Російське окупаційне "керівництво" Запорізької АЕС на 45% знижує зарплату працівникам, які підписали контракти з фейковим АТ "Експлуатуюча організація Запорізької АЕС", яким керує "Росатом".

"Пояснюють це тим, що Запорізька АЕС зупинена, її блоки не експлуатуються, а тому і всі гроші виплачувати немає потріби", - повідомило ДП "НАЕК "Енергоатом" у телеграм-каналі в середу.

Раніше російські загарбники анонсували скасування трудового стажу та відпусток, зароблених в українському відокремленому підрозділі (ВП) "ЗАЕС" тим працівникам, які перейшли на бік Росії.

"Отже, загарбники, не змигнувши оком, порушили свої ж обіцянки, які давали атомникам Запорізької станції, переманюючи їх на бік РФ", - зазначили в "Енергоатомі".

Компанія вкотре закликала персонал ЗАЕС не підписувати жодних контрактів із ворогом, щоб не стати прямими пособниками агресора та не зруйнувати власного майбутнього.

"ДП НАЕК "Енергоатом" гарантує, що персонал Запорізької АЕС, який в умовах окупації продовжує зберігати вірність Україні, отримає всі обіцяні компанією виплати. Зокрема, йдеться про заробітну плату, винагороди за підсумками 2022 року та премії до Дня енергетика", - наголосили в НАЕК.

"Енергоатом" також обіцяє надати всім атомникам - патріотам ЗАЕС додаткові премії в розмірі 50% посадового окладу, починаючи з 1 січня 2023 року (до цього – з квітня 2022 року – 20%).

"Нарахування та одноразова виплата цієї додаткової грошової винагороди планується відразу після деокупації Енергодару та повного звільнення Запорізької АЕС від російських окупантів", - уточнили в компанії.

Як повідомлялося з посиланням на президента "Енергоатома" Петра Котіна, компанія має інформацію про 650 випадків підписання працівниками окупованої РФ Запорізької АЕС контрактів із так званою "Експлуатуючою організацією ЗАЕС" концерну "Росатом".

За його інформацією, у місті-супутнику ЗАЕС, в Енергодарі, нині перебуває трохи більше ніж 6 тис. співробітників, з яких не всі працюють на станції, багато хто залишається по своїх домівках. Водночас на станцію приходить приблизно 2,4-3 тис. осіб, тоді як до окупації на ній працювало понад 11 тис. людей.