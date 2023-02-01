Події

19:11 01.02.2023

Окупанти в середу завдали ракетних ударів по інфраструктурі Слов'янська та Краматорська

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Окупанти в середу завдали ракетних ударів по інфраструктурі Слов'янська та Краматорська

Російські окупанти протягом доби завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міст Слов'янськ і Краматорськ Донецької області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 середи, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Як зазначається у зведенні, окупанти також завдали по території України двох авіаційних ударів, а також здійснили 24 обстріли із реактивних систем залпового вогню.

Під мінометні та артилерійські обстріли противника у середу потрапили райони близько 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей, зокрема міста Вовчанськ Харківської області, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка та Вугледар Донецької області, Гуляйполе Запорізької області та Херсон.

"Загроза авіаційних та ракетних ударів залишається у всій Україні", - наголосили в Генштабі.

 

Теги: #рф #війна #обстріли

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