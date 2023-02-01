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12:02 01.02.2023

Прем'єр Литви виступає за заміну викладання російської мови у школах на польську

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Прем'єр Литви виступає за заміну викладання російської мови у школах на польську

Прем'єр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що викладання російської мови як другої іноземної в литовських школах можна замінити на польську.

"Я справді за те, щоб польська мова якомога більше була присутня у школах як іноземна", - сказала вона в інтерв'ю польській вільнюській радіостанції Znad Wilii в середу.

За її словами, знайти вчителів польської мови не важко, тому що в Литві є польські школи, де в міру зменшення кількості учнів учителі можуть перейти на роботу до литовських шкіл.

"Хотілося б, щоб у школі, у системі освіти, за яку відповідає держава, у дітей був вибір кращий, ніж російська, єдина друга іноземна мова, яку ми можемо надати, тому що у нас просто немає педагогів, які могли б викладати іншими мовами. Я була б всіма чотирма "за" те, щоб латиська та польська мови були якомога доступнішими як друга іноземна", - сказала Шимоніте.

За даними литовського міністерства освіти, науки і спорту, цього навчального року російську мову як другу іноземну обрали майже 15 тисяч учнів шостих класів.

Керівництво сфери освіти Литви рекомендувало школам відмовитися від російської мови як другої іноземної.

Теги: #литва #російська_мова

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