Події

11:35 01.02.2023

У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах

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У ексглави МВС Авакова здійснили обшук у зв'язку з катастрофою вертольота ДСНС у Броварах

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань здійснили обшуки у колишнього міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, про це повідомив Аваков у коментарі "Українській правді".

"Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6-річної давнини. Певна річ - нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію", - заявив Аваков.

Як повідомлялося, 18 січня вранці у Броварах біля дитячого садка впав та розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 осіб, із них одна дитина, постраждали 25 осіб, із них 11 дітей.

 

Теги: #аваков #обшук

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