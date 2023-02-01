У Львові збудують житло для реабцентру Unbroken за prefab-технологіями

Житловий комплекс у Львові для Національного реабілітаційного центру Unbroken ("Незламні") збудують за проєктом архітектурної студії Drozdov & Partners (Харків) із використанням технології швидкомонтованих будинків.

"Ми раді приєднатися до такого інноваційного проєкту у Львові. Вважаю, що саме prefab-технологія має стати пріоритетною у відновленні країни", - цитується в пресрелізі СЕО підрозділ Well-being ConTech компанії "Будова" Марк Кестельбойм.

Згідно з повідомленням, термін будівництва з використанням попередньо виготовлених елементів будинку (prefab) скорочується вдвічі, а також скорочує час оздоблювальних робіт. Крім того, такі будинки зводяться з урахуванням комплексних енергоефективних рішень.

Як зазначають у Drozdov&Partners, житло будуватимуть у форматі міських вілл, з місцями для зберігання та бомбосховищами.

Як повідомлялося, Європейський союз вирішив виділити Львову EUR19,5 млн на будівництво соціального житла для внутрішньо переміщених осіб із особливими потребами у рамках програми Unbroken. Згідно з проєктом, планується будівництво двох восьмиповерхових корпусів поряд із соціально-реабілітаційним центром. Термін будівництва – до зими 2023 року.

Програма Unbroken – це програма створення у Львові першого в Україні реабілітаційного центру, де фізичну, психологічну реабілітацію щороку зможуть отримувати 50 тис. українців.